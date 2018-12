«Die Geschenk-Aktion bietet den Tieren eine sinnvolle Beschäftigung und den Besuchern Spass beim Zuschauen», schreiben die Verantwortlichen des Gossauer Walter Zoo in ihrer Mitteilung. Doch was dürfen eigentlich Schimpanse, Tiger, Kamel und Co. über die Weihnachtstage auspacken?

«Unsere Geschenke beinhalten ausschliesslich Fressen.» Auf die jeweilige Tierart angepasst, befinden sich Futter und kleine Leckereien im Präsent. «Die Tiger bekommen natürlich Fleisch, aber es gibt auch Geschänkli welche Kerne oder Datteln als Weihnachtsschmaus enthalten», heisst es beim Walter Zoo.

So süss sehen Tiere beim Geschenke auspacken aus

Kinder verpacken Geschenke

Und so war vom 24. bis 26. Dezember, unter dem Motto «Tierische Weihnachten», grosse Bescherung im Tierpark: Kamele, Schimpansen, Leoparden, Löwen, Tiger, Zwergziegen, aber auch Keas, Erdmännchen und Fenneks erhielten bunte Pakete mit feinen Leckerbissen.

Verpackt wurde ein Grossteil der Geschenke von Kindern. Diese konnten jeweils rund 30 Minuten vor der Bescherung mithelfen, die Geschenke für die Tiere vorzubereiten. Einzige Ausnahme waren die Schimpansen: «Diese Überraschungen wurden durch das Zooteam hergerichtet.»

(juu)