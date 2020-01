Auf dem Eis eingebrochen – mehrere Verletzte

Das Schwarzeis auf den Seen im Oberengadin hat in den letzten Tagen sehr viele Besucher angelockt. Jedoch ist es auf den Seen zurzeit sehr gefährlich, da sie nicht durchgehend gefroren sind und das Eis auch zum Teil grosse Lücken aufweist. Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Mitteilung: «Es kam im Oberengadin in den letzten Tagen immer wieder zu Unfällen auf den Seen. Personen welche sich auf dem Eis befanden, brachen ein und wurden leicht bis schwer verletzt.»

Friedhelm Baer von der Feuerwehr Silvaplana sagt zu 20 Minuten, dass alleine am Samstag drei Personen auf dem Silsersee eingebrochen seien: «Wir kamen kaum zum Essen, den ganzen Tag waren wir im Einsatz, weil so viele Menschen auf dem zugefrorenen Eis spazieren wollten.» Selbst pensionierte Feuerwehrleute seien aufgeboten worden.

Die Kantonspolizei Graubünden appelliert deswegen an die Bevölkerung sich nicht auf das vermeintlich sichere Eis zu wagen. Das Betreten der Eisflächen der Oberengadiner Seen geschieht auf eigene Gefahr.

