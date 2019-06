In diesen vier Fällen darf man rechts überholen

«Vor allem via Social Media kommen immer wieder Anfragen von Autofahrern bezüglich dem Überholen auf der Autobahn und was da alles erlaubt ist», so Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Diese lauten etwa: Darf ich Stau auf dem Pannenstreifen umfahren? Oder: Wann darf ich Fahrzeuge rechts überholen? Dies nahm die Kapo SG zum Anlass, in einem kürzlich online gestellten Ratgeber die wichtigsten Fragen zu klären.

Allgemeine Fakten zum Überholen



Grundsätzlich gilt, dass immer links zu überholen ist. Und das nur, wenn der Gegenverkehr nicht behindert wird und der nötige Platz vorhanden und übersichtlich ist. Auf andere Strassenbenutzer muss stets besonders Rücksicht genommen werden.

Im Kolonnenverkehr dürfen Verkehrsteilnehmende nur dann überholen, wenn sie rechtzeitig und ohne Behinderung anderer Fahrzeuge wieder einbiegen können. In unübersichtlichen Kurven, kurz vor Bahnübergängen ohne Schranken oder Kuppen darf nicht überholt werden.

Auf Strassenverzweigungen ist das Überholen nur dann erlaubt, wenn diese übersichtlich ist und der Vortritt anderer nicht beeinträchtigt wird.

Will der Fahrer eines voranfahrenden Fahrzeugs klar erkennbar nach links abbiegen oder wenn er vor einem Fussgängerstreifen anhält, darf nie überholt werden.

Ebenfalls dürfen Fahrzeuge, die zum Abbiegen nach links eingespurt haben, nur rechts überholt werden. Folgt von hinten ein schneller fahrendes Fahrzeug, so muss man die Strasse zum Überholen freigeben.

Dabei gilt auch: Wer überholt wird, darf die Geschwindigkeit nicht erhöhen.

Darin heisst es etwa: «Wer auf der Autobahn rechts überholt, riskiert eine Verzeigung sowie eine sofortige Fahrausweisabnahme.» Allerdings gibt es vier Ausnahmen, bei denen es doch erlaubt ist, rechts vorbei zu fahren.

Vier Ausnahmen

Ausnahme 1

Beim Fahren in parallelen Kolonnen.

Beispiel: Wenn dichter, paralleler Kolonnenverkehr auf allen Fahrstreifen herrscht und sich die Fahrzeuge auf allen Spuren mit praktisch gleicher Geschwindigkeit fortbewegen, kann die eigene Fahrt mit gleicher Geschwindigkeit ohne Abbremsen und mit genügender Vorsicht fortgesetzt werden.

Ausnahme 2

Auf Einspurstrecken, sofern für die einzelnen Fahrstreifen unterschiedliche Fahrziele signalisiert sind.

Beispiel: Die Autobahn teilt sich. Es hat drei Fahrstreifen, etwa mit «St.Margrethen», «Verzweigungstafel», «Rorschach» beschrifteten Zielen.

- Ein Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen (Verzweigungstafel) darf ein Fahrzeug auf dem Fahrstreifen St.Margrethen nicht überholen.

- Ein Fahrzeug auf dem Fahrstreifen Rorschach darf Fahrzeuge auf den Fahrstreifen St. Margrethen und dem mittleren Fahrstreifen (Verzweigungstafel) überholen.

Ausnahme 3

Auf dem Beschleunigungsstreifen von Einfahrten bis zum Ende der Doppellinien-Markierung.

Ausnahme 4

Auf dem Verzögerungsstreifen von Ausfahrten.

Was, wenn zwei Autobahnen zusammentreffen?

Werden zwei Autobahnen zu einer zusammengeführt, ist auf die Sicherheitslinie zu achten: Sobald diese zwischen den zusammenkommenden Spuren endet, ist das Rechtsvorbeifahren nicht mehr gestattet.

Somit darf man auch nicht am Ende der Sicherheitslinie noch Gas geben, um etwa rechts an einem von links kommenden Lastwagen vorbeizufahren.

Und wenn jemand permanent und langsam links fährt?

«Nur, weil jemand langsam links fährt, darf ich ihn nicht rechts überholen», so Kapo-Sprecher Schneider. Das hätte direkt einen Fahrausweisentzug zur Folge. In einer solchen Situation müsse man schlicht Geduld haben. Dabei sei es von Vorteil, seine Emotionen hintenanzustellen. Es sei zwar noch O.k., den Linksfahrer mit der Lichthupe einmal darauf aufmerksam zu machen, dass man überholen wolle. «Aber man darf sicherlich nicht auffahren, drängeln und permanent lichthupen oder gar richtig hupen», so Schneider. Das könne nämlich zu einer Anzeige führen.

Können Langsam- oder Linksfahrer gebüsst werden?

Laut Schneider gibt es Länder, bei denen bei drei Spuren diejenige ganz rechts nur für Lastwagen gedacht ist. In der Schweiz sei das aber nicht so. Auch bei drei Spuren gilt das Rechtsfahrgebot. Wer sich nicht daran halte, könne mit einer Ordnungsbusse in Höhe von 60 Franken gebüsst werden (OBV Art. 314.1). «Behindert ein Linksfahrer sogar noch den Verkehr, wird er bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht», so Schneider.



