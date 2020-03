Aufregung um Virus macht Halt vor Skigebieten

Fussballspiele in der Schweiz? Abgesagt. Basler Fasnacht? Abgesagt. Genfer Autosalon? Abgesagt. Das Coronavirus macht vielen Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Vielerorts muss umgeplant werden. Davor verschont sind die grösseren Skigebiete in der Ostschweiz, wie eine Umfrage von 20 Minuten zeigt. Der Tenor ist bei allen ähnlich: «Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen und spüren auch bei den Gästen kaum Auswirkungen.»

Urs Gantenbein, Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus AG, sagt, im Skigebiet herrsche business as usual, alles laufe wie gewohnt und bisher seien keine Massnahmen notwendig geworden wegen dem Coronavirus. «Ein Vorteil ist sicher, dass es bei uns nur wenig Gedränge gibt. Wir sind uns aber bewusst, dass wir Laien sind, deswegen halten wir uns an die Vorgaben der Behörden.»

Ähnlich klingt es auch beim benachbarten Skigebiet im Toggenburg, bei der Toggenburg Bergbahnen AG. Zudem heisst es dort, die Gäste hätten sich bisher auch nicht gross informiert, ob wegen dem Virus spezielle Vorschriften gelten würden im Skigebiet.

30 Kinder kamen nicht

Nicht alle Skigebiete in der Ostschweiz blieben aber komplett verschont. In den Flumserbergen kamen 30 Kinder aus der Schweiz nicht zu einem Kurs im Rahmen der International School. Der Geschäftsführer der Bergbahnen Flumserberg, Heinrich Michel, sagt: «Dafür haben wir Verständnis. Sonst gibt es aber nur wenige Rückmeldungen der Gäste bezüglich dem Coronavirus.» Er sei ein wenig erstaunt und hätte mit mehr Fragen gerechnet.

Unabhängig davon würden derzeit sowieso schon leicht verschärfte Massnahmen gelten für das Personal, so Michel. Bis auf Weiteres gilt die Vorschrift, auf Händeschütteln zu verzichten. Zudem wurde das Personal über die gängigen Massnahmen zum Schutz vor Krankheiten informiert, darunter sind etwa oft Händewaschen und in die Ellenbogenbeuge niesen und husten. Michel meint: «Man muss die aktuelle Lage ernst nehmen und machen, was uns vernünftig scheint, aber der tägliche Alltag ist bei uns nicht gross beeinträchtigt.

Bei Krankheit zuhause bleiben

Das Skigebiet Ebenalp ist in regem Austausch mit dem Führungsstab des Kantons Appenzell Innerrhoden. Spezielle Massnahmen seien bisher nicht nötig gewesen.

Klaus Nussbaumer, der Geschäftsführer der Pizolbahnen AG, sagt: «Es ist im Moment sicher ein spezieller Fall. Ich habe das Gefühl, sowohl die Gäste als auch das Personal sind gut informiert, wie sie sich aktuell verhalten sollten.» Er habe das Personal zudem angewiesen, bei einer Krankheit derzeit noch eher zuhause zu bleiben als sonst. Nussbaumer meint aber auch: «Man darf jetzt in den Skigebieten nicht in Hysterie verfallen.» Wie alle anderen Ostschweizer Skigebiete verfolgt man aber auch am Pizol die Entwicklungen rund um den Coronavirus.

(mig)