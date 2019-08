Säntis wagt neuen Versuch – Fahne wird ausgerollt

Am Donnerstagmorgen hat man auf dem Säntis mit dem Ausrollen der weltgrössten Schweizer Fahne begonnen. Man habe sofort losgelegt, als man das Okay vom Wetterdienst erhalten habe, sagt Andreas Marty, Sprecher der Säntis-Schwebebahn AG, auf Anfrage von 20 Minuten. Die Veranstalter zeigen sich optimistisch, dass die Fahne im Verlaufe des Tages in voller Pracht aushängen wird.

Am Vortag musste das Ausrollen nämlich abgebrochen werden. Die XXL-Fahne hätte eigentlich am Mittwoch um 13.30 an der Säntiswand über der Schwägalp hängen sollen. Dazu kam es aber nicht. Der Grund: Wegen Regen und Nebel musste die Aktion vorerst abgebrochen werden.

Zerissene Fahne

Bereits in der Vergangenheit sorgte die Fahne nach Pannen immer wieder für Gesprächsstoff: Wegen starker Winde zeriss die 80 Mal 80 Meter Fahne mehrmals an den scharfen Felskanten des Säntis.

In einer Medienmitteilung machen die Organisatoren noch einmal darauf aufmerksam, dass man für 99 Franken einen Quadratmeter der Fahne erwerben kann. Als «Pate» der grössten 1. Augustfahne würde man so dazu beitragen, dass die Tradition auch die nächsten Jahre bestehen bleibt.



