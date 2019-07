Ausrollen der Säntis-Fahne muss abgebrochen werden

Das schlechte Wetter macht der XXL-Fahnen-Aktion am Säntis einmal mehr Probleme: Die grösste Schweizer Fahne der Welt hätte am Mittwoch um 13.30 Uhr an der Säntiswand über der Schwägalp hängen sollen.

Umfrage Was halten Sie von der Fahnen-Aktion am Säntis? Super Sache, irgendwann klappt das bestimmt.

Ist mir völlig egal.

Langsam sollten sie wissen, dass das nicht funktioniert.

Dazu kam es bisher aber nicht. Der Grund: Wegen Regen und Nebel musste die Aktion vorerst abgebrochen werden. Wie FM1 Today berichtet, gibt es aber noch Hoffnung. Es soll zu eine späteren Zeitpunkt nochmals ein Versuch lanciert werden.

Zerrissene Fahne

Schon in den vergangenen Jahren führten die Wetterverhältnisse zu Schwierigkeiten mit der 80 mal 80 Meter grossen Fahne. Wegen starker Winde zerriss sie mehrmals an den scharfen Felsen des Säntis.

Viele Besucher hatten sich auf der Schwägalp versammelt, um das Spektakel mitzuverfolgen. Traditionell stimmt man sich dort mit Musik vom Hackbrett und Alphorn auf die Bundesfeier ein.

(mwa)