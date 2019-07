Ausweichmanöver endet auf dem Dach

Gegen 16.50 Uhr ist am Freitagabend eine 51-jährige Autolenkerin auf der Bahnhofstrasse in Eschlikon TG Richtung Sirnach gefahren. Als die Lenkerin im Fahrzeug vor ihr abbiegen wollte, musste es bis zum Stillstand abbremsen, weil Gegenverkehr herrschte, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Das bemerkte die 51-Jährige dahinter zu spät und versuchte noch, nach links in den Gegenverkehr auszuweichen. Dabei kam es jedoch zur Kollision mit dem vorderen Fahrzeug.

Das Auto der 51-Jährigen überschlug sich und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Die beiden 51-jährigen Lenkerinnen wurden leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der 56-jährige Autofahrer im entgegenkommenden Auto wurde ebenfalls leicht verletzt, begab sich jedoch selbständig zum Arzt.

An den Autos entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Strasse musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.

