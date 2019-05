Freier Fall – 19-Jähriger landet mit Auto in Bach

Der 19-Jährige und seine drei Mitfahrer fuhren am Sonntag gegen 3.30 Uhr von Fischingen in Richtung Gähwil. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Auto auf der schneebedeckten Strasse rechtsseitig von der Fahrbahn ab und rutschte 10 Meter eine steile Böschung hinunter. Wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, geriet das Auto nach einem freien Fall von 3 Metern anschliessend in den Murgbach und kam dann, auf der Seite liegend, zum Stillstand.

Der 19-jährige Fahrer sowie seine beiden männlichen Mitfahrer konnten aus eigener Kraft das Auto verlassen. Die 16-jährige Mitfahrerin musste durch eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau und der örtlichen Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Der Fahrer und ein 19-jähriger Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt; die 16-Jährige und ein 20-jähriger Mitfahrer erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen.

Hoher Sachschaden

Sie alle wurden durch Rettungswagen ins Spital gebracht. Beim Einsatz standen die örtliche Feuerwehr, mehrere Rettungswagen sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau und der Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10'000 Franken.







(juu)