Auto gegen Leitplanke gedrückt und weggefahren

Am Dienstag fuhr eine Autofahrerin kurz nach 7.30 Uhr in St. Gallen von der Stadtautobahn A1 auf die Ausfahrt Hafnersbergstrasse. Gleichzeitig war ein anderes Auto auf gleicher Höhe auf der zweiten Fahrspur unterwegs. Nachdem das Lichtsignal auf Grün schaltete, kam es wegen eines Spurwechsels des zweiten Fahrzeugs zu einem Unfall, schreibt die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung.



Das Fahrzeug der Frau wurde dabei gegen die Leitplanke gedrückt. Der unbekannte Lenker des zweiten Autos entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Beim gesuchten Fahrzeug dürfte es sich laut Angaben der Polizei um einen grauen Opel Kombi mit Ausserrhoder Kennzeichen handeln. Verletzt wurde niemand, es entstand ein geringer Sachschaden.

Wer Angaben zu diesem Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei St.Gallen, 071 224 60 00, zu melden.

(maw)