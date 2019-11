Auto prallt in Postauto – Lenker mit Rega ins Spital

Auf der Oberalpstrasse in Rueun GR ist es am Freitagabend zu einer Frontalkollision zwischen einem Personenwagen und einem Postauto gekommen. Eine 82-jähriger Mann wurde verletzt.

Der Lenker des Personenwagens fuhr um 17.05 Uhr von Ilanz in Richtung Disentis, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. In Rueun geriet der 82-Jährige auf die Gegenfahrbahn, dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit dem aus Andiast kommenden Postauto. Der Personenwagenlenker erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma.

Unfallursache unklar

Ein Ambulanzteam aus Ilanz leistete die medizinische Erstversorgung. Mit der Rega wurde der Verletzte dann ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Der Personenwagen wurde total, das Postauto erheblich beschädigt.

Die Oberalpstrasse musste für die Bergungsarbeiten und die Tatbestandsaufnahme für knapp drei Stunden gesperrt werden. Für Personenwagen wurde eine Umleitung durch Rueun eingerichtet. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache, wie es weiter heisst.

(sda)