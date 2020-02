Autor sucht Geld für WC-Lektüre

Wer den Namen Ralph Weibel hört, dem kommt vielleicht seine Abrechnung mit der Olma in den Sinn, in welcher er den Anlass als «Schiis-Hundsverlochete» bezeichnete, an welcher Rheintalerinnen nach reichlichem Weissweinkonsum aggressiv und scharf würden, alle Hemmungen verlören und allem und jedem die Zunge in den Hals steckten. Oder die Appenzellerinnen, die wegen jedem Seich lachen und auf dem Heimweg das ganze Appenzellerbähnli «verbrosmed», weil sie auf den Fresstrip kommen und das Pfund Magenbrot selber essen, das sie eigentlich ihrem Alten bringen wollten.

Der Text dazu stammt aus dem Buch «Mehr Toiletten Lektüre», welches der zweite Band der Reihe ist, in welcher Weibel seine gesammelten Slam-Geschichten publiziert. Weibel plant nun eine Fortsetzung der Toilettenlektüren und ist auf der Crowdfunding Plattoform funders.ch auf der Suche nach finanzieller Unterstützung für das Buchprojekt. Er wird das Buch im Eigenverlag herausgeben und muss es somit vorfinanzieren.

Lesung als Gegenleistung

Derzeit liegt der Sammelstand noch bei unter tausend Franken, Ziel wären 11'111 Franken. Für die Unterstützer gibt es, wie beim Crowdfunding üblich, Gegenleistungen. Wer 25 Franken spendet, erhält eine Ausgabe des Buches, bei 33 Franken gibt es sogar ein signiertes Exemplar und die Spende wird im Buch verdankt, wer 111 Franken springen lässt, der erhält fünf signierte Bücher plus eine Verdankung im Buch.

Wer es krachen lassen will, bekommt für 2'222 Franken eine Seite im Buch zur freien Verfügung über, darüber hinaus eine Lesung des Buches vom Autor und für 1'111 Franken gibt es ebenfalls eine Lesung sowie fünf signierte Bücher.

Viele neue Texte geschrieben

Die Idee zur Buchreihe entstand, nachdem Weibel nach Slam-Poetry-Auftritten vom Publikum oft nach einer Sammlung seiner Kurzgeschichten gefragt wurde. «Die Texte sind in der Regel in rund fünf Minuten gelesen, also ideal, für eine Toiletten-Sitzung», sagt Weibel. So sei die Inspiration zum Titel «Toiletten Lektüre» gekommen.

Die Bücher kommen jeweils mit einem Saugnapf und man kann sie an einem Kugelkettchen daran aufhängen. Die ersten Bücher wurden je 3000 Mal verkauft. Mittlerweile hat Weibel wieder viele neue Texte geschrieben, weshalb nun der dritte Band erscheinen soll, wenn denn die Finanzierung zu Stande kommt.

Wer das Projekt unterstützen und sich so auch ein Exemplar sichern will, kann sich hier am Crowdfunding beteiligen. Ralph Weibel auf jeden Fall gespannt, ob das Funding klappt oder ob es «wieder nur eine Scheissidee ist», wie er im Video oben sagt.





