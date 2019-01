Autos fotografiert als Beweis für Männerbesuch

Der heute 33-jährige Beschuldigte konnte offenbar nur schlecht mit der Trennung von seiner Frau umgehen. Am 15. Juni 2018 gegen 3.30 Uhr nachts passte er sie vor ihrem Wohnort ab und stritt sich mit ihr auf offener Strasse. Dabei hielt er laut Strafbefehl einen Pfefferspray in der Hand und verfolgte sie dann auch bis zu ihrem Arbeitsort. Dies obwohl in einem Gerichtsentscheid festgehalten wurde, dass er jegliche Kontaktaufnahme zu seiner Ehefrau zu unterlassen habe.

Zwei Tage nach diesem Vorfall soll er seine Frau gegenüber ihrem Chef als «Schlampe» bezeichnet haben. Zudem sei sie eine schlechte Arbeiterin und er solle ihr doch kündigen. Eine Woche darauf lauerte er ihr wiederum auf dem Arbeitsweg auf und beschimpfte sie. «Zudem versicherte er ihr, genau zu wissen, was sie mache und wohin sie gehe. Er beobachte alles. Er wisse alles, er werde sie überall visitieren», heisst es im Strafbefehl.

Bruder der Frau behelligt

Auch später erschien der Beschuldigte mehrfach am Arbeitsort seiner getrennt lebenden Ehefrau und lauerte ihr auch auf dem Arbeitsweg auf. Dabei soll er sie erneut beschimpft und auch ihr Velo beschädigt haben. Dafür gebe es auch Zeugen.

Der 33-Jährige soll auch dem Bruder seiner Frau mehrere Textnachrichten geschickt haben, in denen er sie als «Schlampe» betitelte und ihn fragte, wie er es als Bruder zulassen könne, dass seine Schwester mit vielen anderen Männern schlafe. Quasi als Beleg schickte er ihm Fotos von Fahrzeugen und Kontrollschildern, die er vor ihrer Wohnung aufgenommen hatte. Er gab an, dass dies alles Fahrzeuge seien von Männern, die bei seiner Frau verkehren würden.

Geldstrafe und Busse

Weil der Beschuldigte gegen den Strafbefehl Einsprache erhob, kommt es am Dienstag zur Verhandlung vor dem Kreisgericht St. Gallen.

Dem Mann droht eine bedingte Geldstrafe wegen mehrfacher Verleumdung, mehrfacher Beschimpfung, Drohung, Nötigung, mehrfachem Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, geringfügige Sachbeschädigung und Vermeiden von Lärm durch fortgesetztes unnötiges Herumfahren in Ortschaften. Diese soll in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 70 Franken ausgesprochen werden. Zudem soll der Mann eine Busse in Höhe von 1500 Franken bezahlen.

(taw)