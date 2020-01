Porschelenker (22) kracht gegen Geländer

In der Silvesternacht kam der Lenker eines Porsches auf der Rosenbergstrasse in St. Gallen in einer leichten Linkskurve ins Schleudern und kollidierte mit dem Heck gegen ein Geländer.

Anschliessend schleuderte das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn durch eine Hecke. Dabei brach ein Rad ab. Wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, kam der Personenwagen anschliessend zum Stillstand. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden und die Rosenbergstrasse musste für die Unfallaufnahme gänzlich gesperrt werden.

Ist die Frau oder der Mann gefahren?

Die Stadtpolizei St.Gallen konnte zwei Personen anhalten. Eine Frau und ein Mann, beide 22-jährig. Wer zum Unfallzeitpunkt den Wagen gelenkt hat ist noch offen. Bei den beiden wurde eine Blut- und Urinprobe veranlasst.

(rab)