BMW crasht in Appenzell in Restaurant

Laut einem Leser-Reporter kam es am Freitag zu einem Unfall bei einer Coop-Filiale in Appenzell Innerrhoden. Eine Autofahrerin war in den Aussenbereich eines Coop-Restaurants gefahren. Zuvor hatte sie ein Schild umgefahren und eine Sitzbank beschädigt.



Zwei Personen wurden beim Unfall verletzt. Sie wurden auf der Terrasse von herumfliegendem Mobiliar getroffen, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Dadurch verletzten sie sich leicht- bis mittelschwer. Die Lenkerin des Autos blieb unverletzt.

Bei den Verletzten handelt es sich laut der Polizei um Gäste, die sich im Aussenbereich des Coop-Restaurants aufhielten. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt und wird nun untersucht.

