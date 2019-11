Banker verunfallt mit Porsche und 1,8 Promille

Nach einer Mitarbeiterfeier in einer Vaduzer Bar machte sich der VR-Präsident einer kleinen Liechtensteiner Bank auf den Weg nach Hause. Er fuhr am 21. Februar 2019 mit seinem Porsche Cayenne viel zu schnell, verlor die Kontrolle über das Auto und prallte in einen Eisenpfosten. Ein Mitarbeiter kam mit einem anderen Auto zum Unfallort. Er fand den Verwaltungsratspräsidenten blutüberströmt in seinem Porsche, berichtet das «Vaterland».

Das Auto war stark beschädigt. Dennoch verlangte der Verunfallte, dass der Mitarbeiter ihn im Porsche nach Hause fahren sollte. Diesen Wunsch erfüllte der Mitarbeiter. Ohne den Unfall zu melden, verliessen sie den Unfallort in Vaduz. Eine Überwachungskamera in der Nähe zeichnete die Szenerie auf. Zudem ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis ein und so konnte der Mann ausfindig gemacht werden.

Strafe trotz Einsicht

Der VR-Präsident zeigte sich am Dienstag vor Gericht geständig. Er will für den verursachten Sachschaden aufkommen. Trotzdem hat ihn der Richter zu einer Geldbusse in der Höhe von 25'000 Franken verurteilt. Er hat durch sein Verhalten gleich mehrere Straftatbestände erfüllt. Der Betrag von 25'000 Franken entspricht laut den Behörden seinem Brutto-Monatslohn.

Auch der betroffene Mitarbeiter wurde verurteilt und zwar zu einer Busse von 300 Franken und einer Geldstrafe von insgesamt 24'000 Franken wegen des Vergehens der Begünstigung. Die Strafe wurde bedingt ausgesprochen mit einer Probezeit von drei Jahren.

(mig)