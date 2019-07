Bagger rollt davon und kippt um

Am Mittwoch, kurz vor 14 Uhr war ein Gleisbagger an der St.Galler Speicherstrasse Höhe Notkersegg mit Arbeiten an den Gleisen beschäftigt. Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung geriet der Bagger auf den Schienen ins Rollen und konnte nicht mehr angehalten werden.

Wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilte, führte der Baggerfahrer die Schaufel zu Boden, um das Gefährt zu stoppen. Dadurch kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Spital eingeliefert werden. Die genauen Umstände werden durch die Stadtpolizei St.Gallen geklärt.

Da die Bergungsarbeiten aufwändig ausfallen, wurden diese auf den Abend gelegt. Einerseits müssen die Fahrleitungen abmontiert werden sowie der Bagger mit einem Spezialkran angehoben werden. Aufgrund dessen muss die Speicherstrasse ab 19 Uhr für zirka vier Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung über St.Georgen wird durch die Stadtpolizei signalisiert.

(viv)