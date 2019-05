Es ist nicht alles Gold, was glänzt – oder doch?

Allein schon die kantigen Felswände, die bis zu 80 Meter über den tosenden Flusslauf empor ragen, versetzen den Besucher der knapp einen Kilometer langen Taminaschlucht in Demut und Begeisterung. Sobald die Lichter von Light Ragaz millimetergenau auf die Strukturen des kargen Steins prallen, verwandelt sich die brachiale Schweizer Landschaft in ein unendliches Lichtermeer: Magische Geschöpfe der Luft, des Wassers, des Feuers und der Erde sowie haushohe Pflanzen in sämtlichen Farben und Formen erstrahlen in grellem Licht und verzaubern den Besucher.

Dank neuester Technologie wird bei Light Ragaz Licht in Form von Animationen, 3D-Effekten und Partikeln der gesamten Farbpalette an die Wände der Taminaschlucht projiziert – und kreiert so die grösste natürliche Leinwand für bewegte Bilder weltweit.

Hier wird das Geheimnis des magischen Quellwassers gelüftet

Goldfieber ausgebrochen

Im dritten Jahr präsentiert sich die komplett überarbeitete Show in einem goldenen Kleid. Sämtliche Projektionen werden sich dem Thema Goldrausch widmen. Light Ragaz und das Grand Resort Bad Ragaz tauchen anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums und der Neueröffnung des renovierten Grand Hotels Quellenhof aber nicht nur die Taminaschlucht und den Flusslauf, sondern gar das gesamte Dorf in goldenes Licht. Zudem wird irgendwo zwischen Quelle und Mündung im Weltkurort echtes Gold liegen, das von abenteuerlustigen Schatzsuchern gefunden werden will.

Die Geschäftsführerin von Light Ragaz, Rosa Ilmer, spürt den Goldrausch bereits: «Wir veranstalten die wohl wahnwitzigste Schatzsuche, die die Schweiz je gesehen hat. An einem zum jetzigen Zeitpunkt noch geheimen Datum im Sommer, wird das echte Gold der Taminaschlucht sichtbar werden – alle sind herzlich eingeladen, diese Schätze sowie noch jede Menge weitere Preise aufzuspüren und vielleicht gar auszugraben», sagt sie weiter.

Wo: Taminaschlucht, Bad Ragaz SG

Wann: 13. Juni 2019 – 06. Oktober 2019 (17.30 Uhr - 21/22 Uhr)

Wie lange: 1,5h mit dem Postauto ab Bad Ragaz bequem in die verzauberte Welt von Light Ragaz und wieder zurück

Eintritt: 25 Franken (inkl. Hin – und Rückfahrt ab Bad Ragaz Post / Kinder und Gruppen geniessen ermässigte Tarife)

Infos: www.lightragaz.com

