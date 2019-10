Band posiert samt Schlagzeug auf Gleisen

«Am Samstagabend gegen 18.45 Uhr begannen einige Leute auf den Gleisen beim Güterbahnhof Nähe Paradiesstrasse ein Schlagzeug und eine grosse Lampe aufzubauen», berichtet ein Leser-Reporter aus St. Gallen. Er vermutet, dass eine Band dort Fotos gemacht oder ein Video gedreht haben könnten. Der 36-Jährige habe von seinem Balkon aus beobachtet, wie schliesslich ein Angestellter der SBB die Band weggeschickt habe. Das Ganze habe nur wenige Minuten gedauert.

SBB weist auf Gefahr hin

SBB-Mediensprecher Oli Dischoe bestätigt den Fall. Er weist darauf hin, dass das Betreten und Überschreiten von Gleisen verboten ist. «Seit dem 1. Januar 2016 gelten Gleisüberschreitungen als Offizialdelikt und müssen von Amtes wegen behandelt werden», so Dischoe.

Es sei lebensgefährlich die Gleise zu betreten, da die Situation von Laien nicht richtig eingeschätzt werden könne. Dies auch bei vermeintlich selten und mit langsamen Tempi befahrenen Gleisen, wie es beim Güterbahnhof in St. Gallen der Fall ist. Der SBB-Sprecher weist darauf hin, dass ein Zug aufgrund seines Gewichtes nicht abrupt abbremsen kann. Und er fügt hinzu: «Die Publikation von Bildern mit Menschen im Gleisbereich kann zu Nachahmungstaten führen.» Das sei nicht erwünscht.

Um Fälle wie diesen zu vermeiden, sensibilisiert die SBB in ihrem Schulzug auf das Thema. Ebenfalls gibt es die Sicherheitskampagne «Happy End», die auf die Gefährlichkeit des Betretens von Gleisen und auf richtiges Verhalten hinweist.

Kein Einzelfall

Vor ungefähr einem Jahr sorgte ein Bild von Moderatorin Sara Bachmann für Aufsehen, auf dem sie vor einem Gleis posierte. Die SBB erstattete Anzeige wegen Betreten der Bahnanlage. Die Klage wurde abgelehnt, da sich Bachmann nicht in einem Gleisbett, sondern auf einem asphaltierten Perron aufgehalten hatte.

Für Schlagzeilen sorgte auch ein Vorfall beim Landwasserviadukt in Filisur GR. Auf Twitter postete ein User ein Bild, auf dem sich ein Mann und eine Frau gefährlich nahe der RhB-Bahnstrecke aufhielten. Dies, um für ein Foto zu posen. Im Hintergrund ist eine herannahende Bahn zu erkennen.

Auf einem anderen Bild ist ein Mann zu erkennen, der sich auf den Gleisen befindet. Gemäss Simon Rageth von der Unternehmenskommunikation der Rhätischen Bahn ist das Verhalten dieser Personen nicht nur strengstens verboten, er betont auch, dass generell ein Aufenthalt in Gleisnähe sehr gefährlich sein kann. «Immer wieder werden auch ausserplanmässige Züge eingesetzt, so beispielsweise bei einer Inbetriebsetzung von Steuerwagen», so Rageth.

(del)