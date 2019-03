Bauarbeiter wird von Betonelement erschlagen

Der 58-jährige, in der Region wohnhafte Schweizer war am Dienstag gegen 9 Uhr bei der Strafanstalt Saxerriet in Salez SG mit der Ausrichtung von zuvor montierten Fassadenelementen aus Beton beschäftigt. Dabei löste sich eines der Fassadenelemente und traf den Mann.

Trotz sofortiger Hilfe durch andere anwesende Arbeiter und den eintreffenden Rettungsdienst musste der Notarzt noch auf der Unfallstelle den Tod des Mannes feststellen. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

(juu)