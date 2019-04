Bauer liegt tot neben Fahrzeug

Der 52-jährige Landwirt wollte am Dienstagmorgen mit seinem Motorkarren Heuballen in einen Stall transportieren. Angehörige erwarteten den Mann am Mittag, er erschien jedoch nicht. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, habe man den Mann um 12.45 Uhr auf einer Wiese bei der Örtlichkeit Mun Sot leblos aufgefunden. Er lag neben seinem teilweise umgekippten Fahrzeug.

Der Rega-Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen.

(juu)