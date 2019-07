Bauer verschenkt seinen ganzen Nüsslisalat

«Wir haben alles Mögliche getan, um das zu vermeiden. Trotzdem mussten wir zusehen, wie der Nüsslisalat verbrennt», sagt Micha Krähenbühl, Landwirt aus Güttingen TG, zu TVO. Ein Teil wäre eigentlich bedenkenlos essbar gewesen, trotzdem wollten ihn die Grosshändler nicht mehr im Verkauf haben.

Lebensmittelverschwendung – das kommt für das Ehepaar Krähenbühl nicht infrage. Sie entschieden sich deshalb dazu, den Nüsslisalat zu verschenken. «Es war die letzte Option. Ansonsten hätte man ihn entsorgen müssen», so der Bauer gegenüber 20 Minuten. Auf rund einer halben Hektare Land konnten die Leute den Nüsslisalat selber pflücken. «Die Reaktionen waren bisher alle positiv. Viele konnten es gar nicht glauben.» Auch ein Vater aus Kreuzlingen begab sich mit seinem Sohn auf das Feld, um etwas vom Salat abzubekommen: «Man hat immer das Gefühl, das Zeug wächst im Laden. Mit dieser Aktion können die Kinder einmal sehen, woher das Ganze wirklich kommt», sagt er zu TVO.



TV-Beitrag von TVO

Krähenbühl kann das Verhalten der Grosshändler teils nachvollziehen. Trotzdem: Er wünscht sich, dass die Qualitätsnormen, wann Gemüse in den Verkauf kann und wann nicht, zugunsten der Produzenten angepasst wird. «Es gibt 2.-Klasse-Gemüse, aber auch das ist es wert, gegessen zu werden.»

Flexible Qualitätsmerkmale gefordert

Die Gemüseproduzenten-Vereinigung TG/SH hat sich genau das zum Ziel gesetzt: Die Normen sollen flexibel an die herrschenden Wetterbedingungen angepasst werden. «Wenn es beispielsweise extrem heiss gewesen ist, wiegt ein Eisbergsalat weniger. Das Normgewicht von 350 Gramm sollte in so einem Fall heruntergesetzt werden», sagt Ralph Bötsch, Vizepräsident der Vereinigung. Nach einer Hitzeperiode, wie sie kürzlich herrschte, würden Eisbergsalate oft nur noch 300 Gramm wiegen, was für den Handel Grund genug sei, das Produkt nicht zu verkaufen.

Flexible Qualitätsmerkmale sollen auch für Produkte gelten, die etwa Druckstellen von Hagelkörner oder Ähnlichem aufweisen. Diesbezüglich befinde man sich in Gesprächen mit dem Detailhandel.

Ob es wieder einmal Gratisgemüse abzuholen gebe, müsse situativ entschieden werden: «Das geht nur, wenn ich nicht gleich wieder etwas Neues anpflanzen muss», erklärt der Landwirt. Völlig ausgeschlossen sei eine weitere Verschenk-Aktion aber nicht.

(mwa)