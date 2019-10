Bauer zapft illegal 70'000 Liter Wasser ab

Aus einem Nebenkanal der Linth im Bereich Allmeindstrasse habe der Bauer im Sommer 2018 ohne Bewilligung zehn bis elf Fässer Wasser abgesaugt, so der Vorwurf. Wie die «Linth-Zeitung» schreibt, ergibt das insgesamt mindestens 70'000 Liter. Der Mann musste sich deshalb vor dem Kreisgericht See-Gaster verantworten. Er erschien ohne Anwalt und plädierte auf Freispruch. Dass er gegen das Gesetz verstossen habe, gab er zu, eine Busse von 500 Franken findet er aber dennoch ungerecht.

Drei Gesetzesverstösse

In der Anklageschrift wird der Bauer beschuldigt, das Gewässerschutzgesetz, das Bundesgesetz über Fischerei und das Gesetz über die Gewässernutzung verletzt zu haben. Grundsätzlich ist es erlaubt, für den landwirtschaftlichen Eigengebrauch Wasser aus einem Fliessgewässer zu beziehen. Der Landwirt hätte dafür laut Anklage aber eine Bewilligung des Amts für Umwelt sowie des Linthwerks einholen müssen. Dies hatte er versäumt.

Die Staatsanwaltschaft stellt sich auf den Punkt, dass aufgrund seiner Berufserfahrung als ausgebildeter Landwirt die Verletzung der Normen voraussehbar und vermeidbar gewesen wären.

Aus Notlage heraus gehandelt

Vor Gericht gab der Bauer an, er habe aus einer Notlage heraus gehandelt. Es sei das erste Mal gewesen, dass er einen so trockenen Sommer erlebt habe. Das Futter sei knapp geworden und er habe viele Tiere schlachten müssen. «Wenn sie einem ans Herz gewachsen sind, dann ist das so schwer, wie wenn man sein Haustier töten muss, nur weil man es nicht füttern kann.» Von der Bewilligungspflicht habe er nichts gewusst. In der «Bauernzeitung» habe er gelesen, dass es erlaubt sei.

Auf die Nachfrage des Richters, ob ihm klar sei, dass es sich bei

der Zeitung um kein amtliches Publikationsorgan handle,

antwortete der Beschuldigte, er habe keine Zeit, das Amtsblatt zu

lesen. «Der Beruf verlangt einem viel ab. Ich bin 365 Tage für den

Betrieb da und stand unter Stress.»

Busse von 500 Franken

Das Gericht verurteilte den Mann trotzdem und zwar zu einer Busse in Höhe von 500 Franken. Er habe schliesslich selbst eingeräumt, gegen die Bewilligungspflicht verstossen zu haben, so der Richter.

Aufgrund der Umstände sei das Verschulden gering und dafür auch die Busse klein. Dem Richter tue es «persönlich leid», dass der Landwirt nun neben der Busse auch die Gerichtskosten tragen müsse.

