Bauern werden per SMS vor Wolf gewarnt

«Samstag in Safien-Neukirch: 4 eingezäunte Hausziegen von Wolf gerissen. 1 Ziege noch vermisst, 2 Kitze lebend gefunden», hiess es am Sonntag in der Warn-SMS des Amts für Jagd und Fischerei Graubünden. Wie die «Südostschweiz» schreibt, wurde zum ersten Mal über diesen Weg versucht, Landwirte und Imker über einen Angriff eines Grossraubtiers zu informieren und zu warnen.

«Grundsätzlich geht eine Meldung raus, wenn ein Nutztier von einem Grossraubtier wie Luchs, Bär, Wolf oder Goldschakal gerissen wird», erklärt Marc Hosig, Leiter Zentrale Dienste beim Amt für Jagd und Fischerei, gegenüber der Zeitung. Nach einer Attacke wird sofort der regionale Wildhüter eingeschaltet. Dieser begibt sich dann an den «Tatort» und klärt ab, um welche Tiere es sich beim Angreifer und der Beute handelt. Danach gehe er ins Büro zurück, um von dort dem Plantahof, ein landwirtschaftliches Kompetenzzentrum des Kantons, vom Vorfall zu berichten. Der Plantahof besitzt sämtliche Informationen darüber, wer in welcher Umgebung Höfe besitzt. Deshalb wird dort entschieden an wen die Warn-SMS geschickt werden muss. «Das ganze geschieht innert kürzester Zeit. Vom Plantahof besteht ein Interesse, dass seine ‹Schützlinge› in den einzelnen Regionen möglichst rasch informiert werden», so Hosig zu 20 Minuten.

Einige Stunden später schon zweiter Fall

Beim ersten Ernstfall am Sonntag habe der Prozess relativ gut geklappt. «Wir sind zufrieden», meint Hosig. Trotzdem könne die Reaktionszeiten der einzelnen Stellen noch verbessert werden. Zudem sollen noch einige Feinabstimmungen gemacht werden: Welche Ortsangaben braucht es tatsächlich? Wer genau muss informiert werden?

Nur einige Stunden später nach dem ersten SMS, wurde schon ein weiteres für einen neuen Fall verschickt: «Sonntag, 14.07.19 in Saifen-Neukirch: Schafriss aus ungeschützter Herde wahrscheinlich durch Luchs. Nicht durch Wolf», heisst es darin. Laut Hosig war die Zeit des Prozesses beim zweiten Anlauf schon deutlich kürzer.

(mwa)