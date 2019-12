Bauleiter wegen Tod von Arbeiter (29) verurteilt

Am Montag, 9. Oktober 2017, um etwa 15.10 Uhr, rutschte das Fundament der Fassadenmauer des ehemaligen Restaurants Obstgarten an der Thundorferstrasse in Frauenfeld am südlichen Teil der Ostfassade sowie an der gesamten Südfassade in den Aushubgraben für die Sickerleitung ab. Dabei wurde die Fassadenmauer vom Erdgeschoss bis zum Dach sowie die Holzdecke über dem Erdgeschoss mitgerissen. Ein 29-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger befand sich zu diesem Zeitpunkt im Aushubgraben auf der Südseite und wurde von den herabstürzenden Fassadenteilen tödlich verletzt.

«Ich habe ein Rumpeln gehört, mir aber nicht viel dabei gedacht», sagte eine Anwohnerin damals zu 20 Minuten. Als dann Krankenwagen und Polizei auftauchten, sei ihr bewusst geworden, dass etwas passiert sein musste. In der Nachbarschaft war für viele klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis etwas Schlimmes passiert. Allen sei die Gefahr bekannt gewesen, so die Frau

Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung

Der im Unfallzeitpunkt für die Bauführung verantwortliche Bauleiter wurde nach umfangreichen Untersuchungen, die die Einholung von Sachverständigengutachten und zahlreiche Befragungen beinhalteten, wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung mit Strafbefehl vom 21. Oktober 2019 zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 230 Franken, folglich zu 27'600 Franken, wie auch einer Busse in Höhe von 1000 Franken verurteilt. Dies teilte die Thurgauer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Bei der Strafzumessung hatte die Staatsanwaltschaft auch zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte der Familie des Opfers Wiedergutmachung geleistet hatte und die Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche reguliert wurden. Die Strafuntersuchungen gegen vier weitere Beschuldigte wurden mit Verfügungen vom 15. November 2019 mangels anklagebegründender Beweis- und Rechtslage eingestellt.

Sämtliche Verfügungen sind in Rechtskraft erwachsen.

