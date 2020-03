Behörden informieren über Ausbreitung des Virus

Am Montag hat der Bundesrat den Notstand ausgerufen. Ab Mitternacht haben Geschäfte, Märkte, Restaurants, Bars, Museen etc. zugemacht. Der Kanton St. Gallen informiert in einer Orientierung am Dienstag um 11.30 Uhr über die Ausbreitung des Coronavirus im Kanton. 20 Minuten berichtet live.

Die gesamte Regierung informiert über die aktuelle Lage im Kanton St. Gallen. Zu Beginn spricht die Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann. Der Kanton unterstütze die Massnahmen vom Bund. Oberste Priorität habe der Schutz der Bevölkerung.

Bruno Damann, der Volkswirtschaftsdirektor, sagt: «Wir sind in Austausch mit dem Seco.» Auch sonst sei man in engem Kontakt mit dem Bund. Wichtig sei die Weiterbezahlung des Lohns. Es soll möglichst schnell viel geregelt werden. Er spricht von Kurzarbeit, die bereits eingeführt werden konnte.

