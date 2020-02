Bei Stadt verpfiffen, weil sie Vögel füttern

Bei der Stadtverwaltung Kreuzlingen sind mehrere Beschwerden wegen falscher und exzessiver Fütterung von Wildvögeln eingegangen, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung. «Wir haben Reklamationen erhalten von Einwohnern, die in Gärten Vogelhäuschen gesehen haben, die mit Brot überfüllt waren», sagt Stefan Braun, der Leiter Ressort Umwelt und Energie der Stadt Kreuzlingen. Das sei ein Problem, denn eine exzessive Fütterung könne zu einer Überpopulation führen. Dabei könne es auch zu Inzucht kommen und die Tiere würden in der Folge verenden. Braun rät ohnehin davon ab, Brot an Singvögel zu verfüttern.

Eine zu grosse Population in der Stadt Kreuzlingen gibt es laut Mitteilung bereits bei den Krähenvögeln und den Tauben. Diese sollen deshalb gar nicht gefüttert werden. Wichtig sei auch, dass Wasservögel durch die Fütterung nicht ins Siedlungsgebiet gelockt würden.

Richtig füttern

Generell verbieten will die Stadt die Fütterung von Vögeln nicht, ausser bei den zu grossen Populationen. «Viele Familien gehen mit ihren Kindern an den See und Füttern die Enten mit Brot», so Braun. In kleinen Mengen sei das nicht schlimm.

Bei der Winterfütterung von Vögeln sei es wichtig, dass sie sachgerecht erfolge und im Frühjahr eingestellt werde. Danach könne sie sogar schaden, weil viele Singvögel ihre Nahrung im Frühling mit Beginn der Brutzeit umstellten.

Diese Punkte gilt es laut Behörden zu beachten:

- Futterplatz an einem übersichtlichen, ausreichend hohen Ort mit nahe gelegenen Rückzugsmöglichkeiten (Baum, Busch). Die Vögel müssen vor Hauskatzen sicher sein.

- Bewährte Futtermischungen für Körnerfresser bzw. Weichfresser anbieten; gern angenommen werden Sonnenblumenkerne, Hanfsamen, Baum- und Haselnüsse sowie Fett; Getreidekörner sind nur bei Spatzen und Tauben beliebt; Mischungen mit Ambrosia-Samen sind zu vermeiden.

- Futter täglich frisch anbieten, morgens möglichst vor Sonnenaufgang sowie bei Bedarf rund zwei Stunden vor der Dämmerung

- Futter trocken halten und vor Schmutz und Kot schützen; Futterplatz regelmässig reinigen

Enten wurde Pizza verfüttert

Bereits im Januar hat die Fütterung von Vögeln für Aufsehen gesorgt, damals im Rheintal. Am Werdenbergersee in Buchs SG wurden Enten und Schwäne ganze Broten und sogar Pizzen verfüttert. Die Rede war von einem absurden Ausmass der Vogelfütterung. «Teilweise werden ganze Pfünder und Schimmelbrot in den See geworfen. Wenn man dann etwas sagt, wird man noch blöd angemacht», schrieb ein User auf einer lokalen Facebook-Gruppe, wo die Thematik ebenfalls diskutiert wurde. Auch anderen Gruppenmitgliedern war die Situation ein Dorn im Auge.

Diverse Forderungen wurden laut, dass endlich etwas unternommen werden soll. Sei dies ein Fütterungsverbot oder zumindest Informationstafeln über die negativen Folgen für die Tiere. Bei der Stadt hat man sich jedoch dagegen entschieden.

