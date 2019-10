Bei diesem Hund nützt Verstecken nichts

Nach Alarmeingang bei der Kantonalen Notrufzentrale rückten eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen sowie ein Hundeführer mit seinem Polizeihund an die Toggenburgerstrasse nach Wil aus. Bei der Kontrolle des Warenhauses konnten zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Kuriose Namen



Questi vom Drumlin Wolf, Yodi vom Amtsbach oder Alix vom Bergischen Geläut - diese kuriosen Namen tragen die Polizeihunde. Der Hundeführer nennt sie jedoch nur Questi, Yodi oder Alix. Der Zusatz kommt von der jeweiligen Züchtung. «Es ist der Stammbaumname oder quasi Markenname», so Kapo-Sprecher Gian Andrea Rezzoli. Ein Kenner weiss anhand des Namenszusatzes genau, woher der Hund stammt.



Aussuchen tut sich der Hundeführer seinen Hund selbst. Dabei werde oft auf bekannte Züchter gesetzt, nicht selten habe ein Hundeführer mehrere Hunde vom gleichen Züchter. «Hier spielt Vertrauen eine grosse Rolle», so Rezzoli.

Die Hunde werden privat gekauft und seien für den Hundeführer auch Haustier und Familienhund.

Beim Verlassen des Gebäudes nahm der neunjährige Schäferhund «Aryk vom Firecatcher» plötzlich eine neue Spur auf. Sie führte ihn in einen anderen Bereich des Gebäudes. Dort konnte ein 20-jähriger Mann in einem Versteck festgestellt werden, der mutmasslich den Alarm ausgelöst hatte. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war er in das Gebäude eingeschlichen. Gestohlen hatte er offenbar nichts.

