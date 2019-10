Benziner-Porsche parkt illegal auf E-Parkplatz

Als Vladlen Berthet vergangenen Montag vom Coop her kommend an der kantonalen Ausweisstelle in Frauenfeld vorbeiging, bemerkte er, dass Leute mit Autos mit Verbrennungsmotoren auf den für die Elektroautos vorgesehenen Parkplätzen parkierten. Diese verfügen über Ladekabel für E-Autos. «Ich war natürlich sofort verärgert über das Verhalten dieser Leute», sagt der 30-Jährige.

Umfrage Haben Sie auch schon Ihr Verbrenner-Auto auf einem Parkplatz für Elektroautos parkiert? Nein, das würde ich nicht tun. Diese Parkplätze sind schliesslich für Elektroautos.

Ja, mache ich oft. Schliesslich sind diese Parkplätze häufig nicht besetzt.

Ja, kann mal vorkommen. In der Regel aber nicht.

Nur im absoluten Notfall.

Solche Situationen habe er schon ein paarmal beobachtet. Er selbst fährt ein Benzinauto, findet das Verhalten aber frech und arrogant: «300 Meter entfernt ist ein Coop, bei dem man parkieren könnte. Das zeugt von Faulheit. Für mich ist es so selbstverständlich, einen E-Parkplatz frei zu lassen, wie einer schwangeren Frau im Bus seinen Sitzplatz anzubieten.» In einer lokalen Facebook-Gruppe teilte er das Bild. Er glaube zwar nicht, dass sich die Leute dadurch ändern würden. Trotzdem hoffe er, dass so vielleicht die Stadt oder Bevölkerung darauf aufmerksam werde.

Neben einigen wütenden Reaktionen gibt es auch solche, die das Verhalten witzig finden. So kommentiert ein User: «Super Parkplatz, die sind immer frei! Ich parkiere immer dort, es sollte aber eine Super-Plus-Zapfsäule haben.» Andere teilen diese Meinung gar nicht: «Das wird noch ein Problem: Egoismus pur». Für viele ist zudem die gesetzliche Regelung nicht klar. So schreibt ein User, die grün eingefärbten Parkplätze seien weiss umrandet, was heisse, dass jeder dort parkieren dürfe. Es sei schliesslich nicht angeschrieben, dass Verbrenner verboten seien.

Falsches Parkieren darf gebüsst werden

Entgegen diesen Kommentaren dürfen gemäss dem Strassenverkehrsgesetz Bussen ausgestellt werden, wenn ein Auto mit Verbrennungsmotor auf einem für Elektroautos vorgesehenen Parkfeld steht. Wie Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau erklärt, müssen die Parkfelder richtig signalisiert sein. «Ist das der Fall, ist es ebenso strafbar, wie wenn ein Auto mit Anhänger auf einem für Reisebusse vorgesehenen Parkfeld parkiert», führt er aus.

So steht bezüglich Bussen auf der Bussenliste in der Ordnungsbussenverordnung bei Nummer 254 für den ruhenden Verkehr: «Parkieren eines Fahrzeugs auf einem Parkfeld oder einem deutlich gekennzeichneten Belag, wenn diese Parkierungsfläche aufgrund der Signalisation nicht für diese Fahrzeugart bestimmt ist», sei zu büssen.



(del)