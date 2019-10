Bereits während der Fahrt war der Lenker skeptisch

Kurz vor 13 Uhr am Samstag geriet auf der Balgacherstrasse in Diepoldsau ein Oldtimer in Brand. Dessen Fahrer hatte während der Fahrt einen seltsamen Geruch bemerkt und angehalten. Wenig später schossen die ersten Flammen aus dem Motorraum, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag heisst. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Kurz nach 17 Uhr wurden Anwohner an der Weinhaldenstrasse in Goldach auf Rauch aufmerksam, der aus einer verschlossenen Garage trat. Es stellte sich heraus, dass ein zuvor in der Garage abgestelltes Auto in Brand geraten war. Es entstand Sachschaden in der Höhe von gegen 20'000 Franken.

Die beiden Brände konnten durch die ausgerückten Feuerwehren rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. In beiden Fällen ist von technischen Brandursachen auszugehen.

(taw)