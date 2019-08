Zwei tödliche Unfälle in den Bergen

Eine 30-jährige Deutsche sowie ein 36-jähriger Deutscher wollten am Samstag die Fiamma besteigen. Nach ersten Erkenntnissen löste sich kurz vor 17 Uhr auf einer Höhe von rund 2'400 Metern über Meer ein Felsstück, auf welchem sich die Frau befand. Wie die Kantonspolizei Graubünden weiter mitteilt, wurde der Mann dabei vom Felsstück touchiert, während die Frau über 100 Meter in die Tiefe stürzte.

Eine Drittperson wurde auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Die Frau konnte von der Rega nur noch tot geborgen werden. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen nach Stampa GR geflogen und von dort mit einer Ambulanz des Spitals Bregaglia ins Spital Samedan transportiert. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden klären die genauen Umstände ab, die zu diesem Unglück führten.

Wanderer stürzte rund 80 Meter in die Tiefe

Ebenfalls am Samstag verunglückte in Roveredo GR ein Wanderer. Der 66-Jährige befand sich am Samstagnachmittag auf einer Wanderung im Gebiet Monte Laura. Nach 19 Uhr meldete seine Ehefrau der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden, dass ihr Mann nicht an einem vereinbarten Ort eingetroffen sei.

Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, wurde der Mann um 19.40 Uhr im Wald nahe der Alp di Cadin tot aufgefunden. Aufgrund der vorgefundenen Situation war er zuvor rund 80 Meter eine steil abfallende und mit Steinen durchsetzte Böschung hinuntergestürzt. Der Verunglückte wurde unter Mithilfe von Drittpersonen durch die Rega geborgen. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden klären die genauen Umstände des Absturzes ab.

(juu)