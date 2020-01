Finder wusste nicht, dass Vermögen in Rucksack war

Ein 40-jähriger Mann aus China hat am Sonntag seinen Rucksack in einer Gondel im Skigebiet Flims Laax Falera liegen gelassen. Ein Bergbahnmitarbeiter fand den Rucksack und verständigte die Kantonspolizei Graubünden. Offenbar wusste der Mann gar nicht, was im Rucksack war. Er habe ihn nicht geöffnet, heisst es beim Skigebiet.

Umfrage Hast du auch schon etwas gefunden? Ja und sofort abgegeben.

Ja, aber es war ein Geschenk.

Nein.

Da sag ich lieber nix.

Ostschweiz-Push



Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.

Dieses Verhalten sei genau richtig, sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden. Er meint: «Es ist besser, gar nicht zu schauen, was ein solcher Fundgegenstand alles enthält.» Diese Praxis schütze vor Verdächtigungen. Zudem hätte der Finder des Rucksacks den Besitzer nie gefunden, ist Walser überzeugt.

Neben viel Geld auch Karten drin

In diesem Falle waren es 20'000 US-Dollar in kleinen Scheinen. Die Polizei hat am Sonntag vom Fund erfahren und durch Ermittlungen den Besitzer ausfindig gemacht. Einen Tag später hat die Polizei den Mann erreicht. Walser sagt: «Dank entsprechenden Utensilien im Rucksack kamen wir auf den 40-jährigen Chinesen.» Die Rede ist etwa von persönlichen Karten.

Der 40-jährige Chinese sei sehr erleichtert gewesen, dass er den Rucksack zurückbekam. Als vermisst gemeldet hatte er den Rucksack aber noch nicht, sagt Walser. Falls ein Gegenstand als vermisst gemeldet wird, würde die Polizei umgehend ermitteln. Und da sei es egal, ob es sich um einen Rucksack mit 20'000 US-Dollar darin handelt oder einen Rucksack ohne grösseren Wert.

Geld für Aufenthalt in Laax

Das Geld im gefundenen Rucksack in der Gondel gehörte nicht dem 40-Jährigen selbst. Er hat es für eine Schneesportorganisation verwaltet, die aktuell in der Region ist. Walser meint dazu: «Dieses Geld wird für den Aufenthalt der Gruppe gebraucht. Etwa für die Übernachtungen.»

Die grosse Erleichterung des Chinesen zeigt eine Geste von ihm. Er hat dem Bergbahnmitarbeiter aus dem eigenen Sack einen grosszügigen Finderlohn bezahlt.

(mig)