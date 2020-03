Plötzlich halten alle die Venus für ein Ufo

Ufo-Sichtung hält die Polizei auf Trab: Am Dienstagabend rückten im deutschen Schramberg, in der Nähe von Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg), mehrere Polizeistreifen aus. Grund: Besorgte Bürger meldeten, dass sie ein helles Objekt am Himmel gesichtet hatten, dass sie offenbar nicht einordnen konnten.

Wie die Polizei Konstanz augenzwinkernd auf Facebook schreibt, kam es nicht zu einer Begegnung der dritten Art. UFOs gab es keine zu entdecken. Die Erklärung für das helle Licht am Himmel: Weil derzeit wenig Flugverkehr am Himmel herrscht, nimmt man Sterne und Planeten anders war, schreibt die Polizei weiter. Beim «Objekt» handelte es sich um den Planeten Venus. Die Venus ist neben dem Mond das hellste Gestirn am Nachthimmel.

Auch in der Gegend von Boulogne im Norden Frankreichs wurde das Phänomen entdeckt, wie die Zeitung «La Voix du Nord» berichtet. Mehrere Leser meldeten ihre Sichtung der Zeitung. Einer sagte, er hätte das Phänomen sogar an zwei Nächten hintereinander beobachtet. Er vermutete erst eine Drohne oder einen Helikopter. Doch es handelte sich auch hier um die Venus.

Der geringste Abstand der Venus zur Erde beträgt übrigens etwa 38,3 Millionen Kilometer, wie die Polizei Konstanz schrieb: «Sehr vorbildlich in Corona-Zeiten!»

