Für 20 Sekunden stehen Besucher eine Stunde an

Der Tag der offenen Türen des Unesco Weltkulturerbes

im Stiftsbezirk St. Gallen hat am Samstag zahlreiche Besucher

angezogen. Dies teilten die Organisatoren in der Nacht auf Sonntag in einer Medieninformation mit.

Ihre Erwartungen an den Besucherandrang seien weit übertroffen

worden. So seien Workshops ausgebucht und die Kathedrale zur

Inspiration in Musik und Wort vier Mal fast voll gewesen.

Obendrein nahmen rund 5000 Besucher an Führungen sowie anderen Aktivitäten des Stiftsbezirks teil, heisst es weiter. Eine Familie meinte: «Wir sind extra aus Genf angereist, um diesen Tag mitzuerleben».

Bundesrat eröffnete Ausstellungssaal

Höhepunkt aber war die erstmalige Zurschaustellung des original St. Galler Klosterplans. Das 112 auf 77,5 Zentimeter grosse Pergament mit der frühesten Darstellung eines Klosterbezirks aus dem Mittelalter kann nach einer einführenden Multimediaschau in einem abgedunkelten Raum betrachtet werden, aber jeweils nur für 20 Sekunden, denn das Dokument darf nicht zu stark dem Licht ausgesetzt werden.

Hier sieht man eine Kopie des St. Galler Klosterplan (Bild: Stiftsbezirk St. Gallen)

Wie Patrick Cotting, Co-Präsident OK Tag der offenen Türen im Stiftsbezirk St.Gallen sagt, mussten sich Besucher teilweise eine Stunde lang anstellen, um den Plan für wenige Sekunden sehen zu können. Am Vortag hatte bereits Bundesrat Alain Berset einen neuen Ausstellungssaal im Stiftsbezirk eröffnet.

(juu/sda)