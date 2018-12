Hobbyrennfahrer beschiss Anleger um Millionen

Der 40-jährige A.G.* gab sich gerne erfolgreich, etwa als Spielerberater für italienische Fussballspieler oder als Rennfahrer. Er nahm am Porsche GT3 Cup teil, einer Rennklasse für Männer, die es sich leisten können: Eine Saison kostet laut « SpiegelTV» über eine halbe Million Euro.

Davon liessen sich viele Anleger blenden. «Ich dachte, wenn einer es sich leisten kann, am GT3 Cup mitzumachen, dann ist er erfolgreich», erzählt ein Betrugsopfer dem Fernsehteam.

Erfolgreich war G. laut Anklageschrift im Vortäuschen, Betrügen und Vertrösten. So erhielt der 40-jährige insgesamt mehrere Millionen Franken von Investoren, hauptsächlich aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Alleine in der Anklageschrift sind über zwei Dutzend Kläger gelistet.

Die meisten glaubten, dass sie Darlehensverträge abgeschlossen hatten und die Gelder im Interbankenhandel investiert wurden, der hohe Renditen abwerfen soll. Wenn jemand Geld zurückwollte, wurde er vertröstet. Teilweise wurden auch ungedeckte Cheques mit zukünftigem Fälligkeitsdatum ausgestellt, die ein Mittäter, ein Rechtsanwalt, bestätigt und geprüft hatte. Um den Anleger Seriosität vorzugaukeln, liess G. teilweise auch Formulare ausstellen, die das Einhalten von Geldwäschereirichtlinien bescheinigen.



Spiegel TV berichtete 2016 über den Fall. Video: Youtube

Betreibungen, aber Maserati als Dienstwagen

Mit dem Geld soll G. hauptsächlich den luxuriösen Lebensstil für seine Frau und sich selber finanziert haben. Dazu gehörten

die Teilnahme an Autorennen, Maserati als Dienstwagen und Anwesen in Italien. Zudem wurden Schulden damit abgebaut. Möglicherweise reichte das ertrogene Geld nicht einmal aus. 2016 zeigte ein Betreibungsregisterauszug nicht nur Schulden bei Geschäftspartnern, sondern etwa auch offene Strom- und Internetrechnungen.

Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, mit Darlehensverträgen und falschen Versprechungen, mehrere Millionen Franken ertrogen zu haben. Wegen gewerbsmässigem Betrugs, mehrfache Urkundenfälschung, Erschleichung einer falschen Beurkundung und auf Gebrauch einer gefälschten Urkunde sowie weiteren Punkten verlangt die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten.

Die Verhandlung findet am Montag am Kreisgericht Rheintal in Altstästten SG statt, wo G. früher wohnhaft war. Sie ist auf mehrere Tage angesetzt. Kein Wunder, die Anklageschrift umfasst 84 Seiten. Der G. sitzt im Saxerriet im vorzeitigen Strafvollzug. Zwei Mal stellte er Haftentlassungsgesuche. Beide wurde wegen Fortsetzungsgefahr abgewiesen.

Bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

*Name der Redaktion bekannt

(jeb)