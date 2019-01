Betrunkene fährt erst Auto an, dann dessen Besitzer

Die 42-Jährige fuhr mit ihrem Auto am Dienstag gegen 20 Uhr rückwärts aus dem Parkplatz bei der Tankstelle an der Wilerstrasse in Schwarzenbach SG. Dabei verursachte sie einen Zusammenstoss zwischen dem linken Heck ihres Autos und demjenigen eines parkierten Autos.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, wollte sie in die Wilerstrasse einbiegen und davonfahren. In diesem Moment befanden sich der Autobesitzer und weitere Personen bereits im Freien, um die Frau zu stoppen. Diese übersah jedoch den 57-jährigen Autobesitzer im vorderen rechten Frontbereich ihres Autos und fuhr diesen an. Er stürzte zu Boden und wurde dabei eher leicht verletzt, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst.

Fahrausweis ist sie los

Die Frau konnte dann von herangeeilten Personen an der Weiterfahrt gehindert werden. Der Verletzte wurde durch ein Rettungsteam betreut und ins Spital gebracht.

Die Atemalkoholmessung bei der Frau ergab einen Wert von 0,9 ml/g. Sie musste sowohl ihren Fahrausweis als auch eine Blut- und Urinprobe abgeben. Es entstand Sachschaden von rund 5500 Franken.

