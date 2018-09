Betrunkenen überfahren – Lenkerin muss vor Gericht

Die Detailhandelsangestellte Myrta A.* (46) war an jenem Sonntagmorgen im September 2015 in Neunforn TG unterwegs, als es kurz vor sechs Uhr geschah: Ihr Wagen überfuhr mit 60 Stundenkilometern einen schwarz gekleideten Mann, der auf der Strasse lag.

Lukas B.* starb noch an der Unfallstelle. Der 26-Jährige hatte ein Fest besucht und sich auf den Heimweg gemacht. In Neunforn blieb er betrunken auf der Fahrbahn liegen. Lukas B. hinterliess seine Eltern, zwei Geschwister, eine Freundin und viele Bekannte. Die Unfallstelle wurde im Nu zur Pilgerstätte.

Selbstversuch mit Puppe

Gegen Fahrerin Myrta A. wurde Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Die Familie von Lukas B. forderte rund 100'000 Franken Genugtuung. Das Bezirksgericht Frauenfeld sprach die Fahrerin vor einem Jahr frei. Dies, nachdem die zuständige Richterin auf der Unfallstrecke einen Selbstversuch mit einer schwarz gekleideten Puppe durchgeführt hatte. Später sprach sie die Fahrerin frei: Sie habe den Betrunkenen nicht rechtzeitig sehen können. Bei der Verkündung des Urteils stürzte die Mutter des Verstorbenen weinend aus dem Saal.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Opferfamilie zogen das Urteil weiter. Am Mittwoch kommt es vor dem Thurgauer Obergericht erneut zur Verhandlung. Zu reden dürfte vor allem der Selbstversuch der Richterin geben. Der Anwalt der Opferfamilie kann ihrer Einschätzung nicht viel abgewinnen: «Beim Augenschein war die Puppe für mich gut sichtbar», sagt er gegenüber 20 Minuten.

Chauffeur verurteilt

In vergleichbaren Fällen wurden Fahrer auch schon verurteilt. Wie etwa jener Chauffeur, der auf der A6 bei Kappelen BE die 22-jährige Jana zu Tode fuhr. Die junge Frau hatte sich betrunken auf die Fahrbahn gelegt, in der Absicht zu sterben. Der Wagen des Chauffeurs erfasste sie mit 100 Stundenkilometern. Die Frau war auf der Stelle tot. Eine Richterin verurteilte den bis dahin unbescholtenen Fahrer wegen fahrlässiger Tötung.

Der Fall Lukas B. ist umstritten – und dürfte es wohl bleiben. Der Anwalt der Opferfamile rechnet damit, dass der Fall vor Bundesgericht kommt: «Dass sich eine der beiden Parteien zufrieden gibt, ist unwahrscheinlich.» Die Staatsanwaltschaft forderte für Myrta A. eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Franken und und eine Busse von 300 Franken.

*Namen der Redaktion bekannt

