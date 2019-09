Betrunkener holt Blaufahrer von Polizei ab

Der 44-jährige Lenker fuhr am Sonntag gegen 23.40 Uhr auf der Autobahn A3 in Richtung Chur. Im Baustellenbereich prallte sein Auto ungebremst in eine Schwenkleitplanke. Diese wurde durch den Aufprall verschoben. Durch die Wucht kam das Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in eine Randleitplanke. Erneut wurde das Auto über die Fahrbahnen geschleudert, überschlug sich und blieb schliesslich auf dem Dach liegen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 160'000 Franken, wie es am Montag in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst.

Eine beweissichere Alkoholatemprobe fiel beim Fahrer mit 1,03 mg/l positiv aus. Der unverletzte Mann musste seinen Fahrausweis auf der Stelle abgeben. Nach der polizeilichen Befragung beim Polizeistützpunkt bot der Unfallfahrer einen Kollegen auf, der ihn abholte. Auch dieser war alkoholisiert. Sein Wert fiel mit 0,54 mg/l ebenfalls deutlich positiv aus. Auch ihm wurde der Fahrausweis abgenommen.

(taw)