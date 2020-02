Schon wieder Gucklochfahrer erwischt

Am Donnerstagmorgen stoppte eine Patrouille der Landespolizei in Eschen einen Autofahrer mit stark vereisten Scheiben. Gegen 08.30 Uhr fuhr der Lenker auf der Essanestrasse in Richtung Schweiz und hatte die Frontscheibe nicht von der Eisschicht befreit, wie die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein in einer Medienmitteilung am Freitag schreibt. Dadurch sei seine Sicht auf die Strasse stark eingeschränkt gewesen. Erst als der Lenker die Fensterscheiben vom Eis befreit hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Werde Praktikant



Du willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du Du willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du hier

Die Landespolizei macht erneut auf die Gefahren in der kalten Jahreszeit aufmerksam: «Wer mit eingeschränkter Sicht unterwegs ist, gefährdet sich selbst, seine Mitfahrer und andere Verkehrsteilnehmer.» Autofahrer sollten sich die nötigte Zeit nehmen, mahnt die Polizei.



Kein Einzelfall

Ebenfalls am Donnerstag wurde das Auto einer Nordmazedonierin (30) von der Kantonspolizei Thurgau in Bürglen TG angehalten. Auch ihre Frontscheiben waren stark vereist, sodass sie kaum etwas gesehen haben konnte. Mit der Frau im Auto waren ihre drei Kinder. Die 30-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. Sie muss mit dem Entzug des Fahrausweises rechnen.

(gab)