Bewaffneter Mann raubt Tankstellenshop aus

Ein Unbekannter betrat am Freitag kurz vor 10 Uhr mit einer Faustfeuerwaffe den Tankstellenshop an der St. Gallerstrasse in Goldach und verlangte Bargeld. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, flüchtete der Täter mit dem erbeuteten Diebesgut von mehreren tausend Franken zu Fuss in Richtung Rorschach SG.

Die sofort eingeleitete Fahndung, unterstützt mit Polizeihunden, führte die Polizisten zur Grossbaustelle des ehemaligen Löwengartenareals. Da angenommen werden musste, dass der Unbekannte sich dort versteckt, wurde das Areal umstellt und durchsucht, allerdings ohne Ergebnis. Der Mann ist weiterhin auf der Flucht.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter ist auffallend gross. Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, dass er grösser als 190 cm ist. Er war mit einem blauen Kapuzenpullover, dunkelgrauen Arbeitshosen und schwarzer Bomberjacke bekleidet. Zudem trug er eine Sturmmaske, Baumontagehandschuhe und einen Rucksack.

Personen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rorschach, Tel: 058 229 61 30, zu melden.

