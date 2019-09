Bewohner retten sich aus brennendem Haus

Kurz vor 4 Uhr wurde ein 40-jähriger Hausbewohner eines Zweifamilienhauses in der Neuwies in Lütisburg Station durch den Brandmelder geweckt. Als der Mann nachschaute, bemerkte er bereits eine starke Rauchentwicklung im Gang und stellte ein offenes Feuer fest, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen. Der Mann weckte umgehend seine Partnerin sowie das Kind und verständigte die Nachbarn im Haus, die ebenfalls ein Kind haben. Alle konnten das Haus unverletzt verlassen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand. Eine mögliche Brandursache hat die Polizei nicht. Auf Anfrage von 20 Minuten heisst es, dies wäre reine Spekulation. Da das Haus stark einsturzgefährdet sei, könnten die Spezialisten erst im Verlaufe des Morgens ins Haus hineingehen.

Befragung der Bewohner

Für die Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei in verschiedene Richtungen. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen sagt: «Es wird beispielsweise in Erfahrung gebracht, ob kürzlich Umbauarbeiten gemacht wurden oder welche Heizung installiert ist.» Zudem würden alle Bewohner befragt, denn die Spurensuche sei in einem Haus in dem alles abgebrannt ist sehr schwierig.

Am völlig zerstörten Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren 100'000 Franken. Spezialisten der Kantonspolizei St. Gallen untersuchen nun die Brandursache. Das Haus ist nach dem Grossbrand nicht mehr bewohnbar. Für die betroffenen Familien wird die Gemeinde eine Notunterkunft zur Verfügung stellen.

