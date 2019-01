Bewohnerin erwachte wegen eines Knisterns

Das Ehepaar in der betroffenen Wohnung an der Industriestrasse schlief bereits, als die Frau kurz nach 1 Uhr wegen einem Knistern erwachte und auf den Balkonbrand aufmerksam wurde. Das Feuer konnte durch den Ehemann nicht mehr gelöscht werden. Das Paar und die restlichen Hausbewohner begaben sich darauf nach draussen in Sicherheit.

Die Einsatzkräfte trafen auf einen Balkon im Vollbrand. Zur Löschung des Feuers musste die Feuerwehr die Fassade zum Teil öffnen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst. Ob der Brand durch eine vergessene Kerze ausgelöst wurde, wird unter anderem durch das Kompetenzzentrum Forensik untersucht. Im Einsatz standen nebst Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen rund 50 Angehörige der Feuerwehr Berneck, Au, Heerbrugg, der Notarzt und ein Rettungsteam.

Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

