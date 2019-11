Billig-Benzin wird für BMW-Fahrer richtig teuer

An einem Abend Anfang Juli 2019 bot ein Mann an der Avia Tankstelle in Goldach SG mehreren Personen Treibstoff zum halben Preis an. Laut der St. Galler Staatsanwaltschaft machten mehrere Autofahrer von dem Angebot Gebrauch. So etwa ein 30-jähriger Handwerker aus der Gegend. Der Mann mit der Tankkarte gab an, dass er Bargeld benötige und man deshalb Treibstoff über seine Karte beziehen könne und ihm im Gegenzug die Hälfte der Kosten bar übergeben könne. Darauf informierte der Handwerker seine Verwandten, die mit ihren Autos zur Tankstelle kamen.

Ostschweiz-Push



Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.

Eine Frau nutzte das Angebot sogar gleich doppelt aus. Zuerst betankte sie einen Audi, eine halbe Stunde später tauchte sie mit einem Porsche auf. Ein 23-Jähriger tankte seinen Jeep mit rund 43 Liter Bleifrei 95, Kostenpunkt 70.65 Franken und übergab dem Mann mit der Tankkarte 35 Franken in bar. In einem anderen Fall betankte ein 31-Jähriger sein Mercedes Coupé mit knapp 59 Litern Bleifrei 98 zu 101.40 Franken und bezahlte dafür lediglich 50 Franken bar.

Teure Tankfüllung im Nachhinein

Sie und weitere Personen bekamen in den letzten Tagen Post von der Staatsanwaltschaft. Diese büsste sie wegen Hehlerei und verhängte jeweils Bussen und Gebühren im mittleren dreistelligen Bereich. Diese sind derzeit noch nicht rechtskräftig. Das vermeintlich günstige Benzin wird somit viel teurer als gedacht.

Ein 30-Jähriger BMW-Fahrer beispielsweise, der auf die oben beschriebene Weise seinen Sportwagen mit über 57 Litern Benzin zum Marktpreis von etwas über 98 Franken betankte, jedoch dem Hehler nur 50 Franken in bar gab, muss zusammengerechnet 550 Franken bezahlen – vorausgesetzt er akzeptiert den Strafbefehl. Das ist rund zehn Mal soviel, wie er mit dem krummen Deal einsparen wollte. Der Betrag setzt sich aus Busse, Gebühren und besonderen Auslagen zusammen.

Verhalten wird nicht geduldet

Beim geschädigten Unternehmen handelt es sich um die Post. Ob der Mann noch dort arbeitet, lässt die Post auf Anfrage offen. Nur so viel: «Wie bei vielen Unternehmen üblich, gibt es auch bei der Post Mitarbeitende, die für ihre Aufgaben mit einem Firmenfahrzeug unterwegs sind, beispielsweise in der Paketzustellung. Dazu erhalten sie eine Tankkarte, die ausschliesslich fürs Betanken des entsprechenden Fahrzeugs genutzt werden darf.»

Das Verhalten des betroffenen Mitarbeiters werde nicht geduldet, allenfalls würden zivilrechtliche Schritte geprüft. Das Strafverfahren gegen den Mann ist laut Staatsanwaltschaft St. Gallen noch hängig.

(jeb)