Blitz schlägt in Haus ein – Fernseher fängt Feuer

Kurz vor 20 Uhr rückten gestern Feuerwehrkräfte an die Steinbergstrasse in Grabs SG aus. Grund war ein Blitz, der in ein Mehrfamilienhaus eingeschlagen hatte. Bewohner des Erdgeschosses bemerkten den Blitzeinschlag. Weil sich in einer anderen Wohnung zu diesem Zeitpunkt niemand befand, kontrollierten sie diese – mit dem Zweitschlüssel verschafften sie sich Zutritt. Vor Ort stellten sie rasch fest, dass Schaden entstanden war: Ein Fernseher war in Flammen aufgegangen.

Wie die Kapo St. Gallen mitteilt, begannen die Bewohner bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit der Brandbekämpfung und konnten das Feuer selbstständig löschen. «Dabei verletzten sie sich leicht und wurden vom aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital gefahren», so Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi. Neben dem Fernseher wurden diverse andere Elektroinstallationen der Liegenschaft stark beschädigt und es entstand Russschaden. Die Kapo schätzt, dass «massive Überspannung» der Grund dafür ist. Die aufgebotene Feuerwehr musste einen Teil des Ziegeldaches provisorisch abdecken.

(cho)