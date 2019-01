Blitzer auf A1 blitzt alles und jeden, Tempo egal

Der semistationäre Blitzer auf der Autobahn A1 nach der Raststätte Thurau sorgte am Dienstag auf Facebook für ordentlich Gesprächsstoff. Diversen Autofahrern fiel auf, dass er offenbar wild drauflos blitzte, egal wie schnell man unterwegs war. Ein User gab sogar an: «Er hat schon 400 Meter vor mir im Sekundentakt geblitzt, obwohl gar kein Auto da war.»

Im an die Autobahn angrenzenden Waldstück fanden am Dienstag Forstarbeiten statt. Auf dem Pannenstreifen wurde deshalb eine Baustellensignalisation mit Blinklichtern aufgestellt. «Die gelben Blinklichter haben vermutlich den Messsensor gestört. Dieser hatte fälschlicherweise das Gefühl, jetzt komme ein schnelles Auto und deshalb mehr oder weniger wild drauflos geblitzt», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber FM1Today.

Schneider beruhigt: Wer nicht zu schnell unterwegs war und fälschlicherweise geblitzt wurde, werde auch nicht gebüsst. Wie er gegenüber 20 Minuten sagt, wurde nach der Meldung bei der Polizei zum fleissigen Blitzer die Tafel verschoben und somit das Problem behoben. Die Signalisation wandere ohnehin von Tag zu Tag, je nach dem wo gerade gearbeitet werde.

Blitzer von Tafel extra verdeckt?

Doch der Blitzer sorgte schon in der Vergangenheit bei Autofahrern für Frust, wie TVO berichtete. Die Baustellentafel stand nämlich kürzlich noch vor dem Radar und verdeckte so gemäss vieler Autofahrer die Sicht auf den Blitzer. Der Polizei wurde sogar vorgeworfen, das extra so inszeniert zu haben, um Geld zu machen. «Das ist total fies. Radargeräte gehören dort hin, wo es gefährlich und nicht am rentabelsten ist», so eine Autofahrerin zum Regionalsender.

Die Polizei regierte auf den immer wieder kehrenden Vorwurf sichtlich genervt. Auf der Autobahn gelte die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h und das müsse einfach eingehalten werden.

(taw)