Blitzer kann 20 Autos gleichzeitig knipsen

«Diese Anlage ist in meinen Augen reine Abzocke», sagt Leser-Reporter Jusuf Zymeri (19). Er spricht von einem Blitzer, der in Landquart in einer 60-er Zone steht. Er hat ein Foto des neuen Blitzers auf Facebook gestellt. «Als ich auf die Anlage zuging, dachte ich zuerst, es sei eine Laterne», so Zymeri. «Doch dann haben mein Kollege und ich dieses Hightech-Ding mit einem Zwei-Meter-Mast gesehen.» Auch andere User melden sich zu Wort und ärgern sich etwa über die Stelle, an der der Blitzer aufgestellt wurde.

Eine Anfrage bei der Kantonspolizei Graubünden bestätigt, dass es sich beim Kasten von Landquart um ein Modell der jüngsten Radar-Generation handelt. Der Blitzer wurde laut Polizei erst am 26. November in Betrieb genommen.

Die Anlage ist mit einer hochpräzisen Industriekamera ausgerüstet. Mit der eingebauten, automatischen Blendensteuerung ist es sogar bei schlechtem Wetter und entsprechenden Lichtverhältnissen möglich, scharfe Bilder zu erstellen. Ausserdem kann sie Videos mit fünf Sekunden Vor- und Nachlauf in Full HD aufnehmen.

Vier Spuren im Blick

Die Anlage hat beide Fahrtrichtungen im Blick und kann so Front- und Heckbilder von bis zu 20 Fahrzeugen auf vier Spuren gleichzeitig aufnehmen. «Bei dieser Anlage handelt es sich um ein Hybrid-Gerät», sagt der Geschäftsführer der Herstellerfirma, der anonym bleiben möchte, auf Anfrage von 20 Minuten. Die Anlage funktioniert mit einem Flüssiggasgenerator in Kombination mit Batterien.

Mit der hybriden Stromversorgung können im Vergleich zu früheren Modellen deutlich höhere Autonomiezeiten ermöglicht werden: Rund 12 Tage dauert es, bis Gas nachgefüllt werden muss. «Es ist sowohl ökologisch wie auch ökonomisch vertretbar», so der Hersteller. Teurer als die älteren Modelle sei die Anlage nicht. Zudem meint er: «Das Flüssiggas wird absolut rückstandslos verbrannt, und entwickelt weder Rauch noch giftige Gase oder Feinstaub.» Die Kantonspolizei Graubünden hat bisher ein Gerät gekauft. Weitere Aufträge aus anderen Kantonen seien in Arbeit.

Kritik wegen Diesel-Generator

Vor rund einem Jahr stand die Kantonspolizei Graubünden in der Kritik für einen Blitzer, der mit einem Diesel-Generator betrieben wurde. «Super gemacht! Um diesen Blitzer zu betreiben, verwendet die Bündner Polizei einen stinkenden Diesel-Generator. Tolle Ökobilanz im Sinne der Verkehrssicherheit. Sauerei so etwas», schrieb J.S.* damals auf Facebook. Und mit dieser Meinung stand J.S. nicht alleine. Der von ihm erstellte Beitrag wurde damals rund 1200 Mal geteilt und rege kommentiert. Die neue Anlage stellt gemäss der Kapo GR eine ökologische Alternative zum Diesel betriebenen Gerät dar.

