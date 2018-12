Blitzer übergossen und angezündet

Wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich die Tat um 2.30 Uhr. Unbekannte hatten den semistationären Blitzer an der Toggenburgerstrasse mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, wie die Polizei schreibt. Der untere Teil der Anlage wurde durch das Feuer beschädigt. Ob die Mess- und Aufzeichnungsinstrumente ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden, müsse zuerst geklärt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Anlage wird überwacht

Radaranlagen wie jene in Lütisburg sind auch mit Überwachungskameras ausgerüstet. Ob sie die Tat aufzeichneten, war am Sonntag noch unklar.

Laut Krüsi kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Vandalenakten an Radaranlagen. «Meistens fanden wir die Täter», so Krüsi. Der Polizeisprecher findet eine solche Tat «absolut sinnlos». Krüsi: «Sie geht auf Kosten der Steuerzahler und in ein paar Wochen steht der Kasten trotzdem wieder dort.»

(20 Minuten)