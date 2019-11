Blutige Spur zieht sich durch Bahnhof

«Ich habe gesehen, wie jemand in der Nacht auf Mittwoch ein Video auf Social Media gepostet hat, bei dem man eine Menge Blut am Bahnhof Romanshorn sieht», erzählt eine Leser-Reporterin. Als sie selbst am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf dem Weg zur Schule beim Bahnhof vorbei kam, war das Blut immer noch da.

«Es sah heftig aus. So viel Blut kann kaum von einer Schlägerei stammen», so die 19-Jährige. Was passiert sei, wisse sie aber nicht. Es sei auch nichts abgesperrt gewesen. Die Romanshornerin habe daraufhin die Polizei verständigt.

Scheibe eingeschlagen

Die Kantonspolizei Thurgau wurde bereits am Dienstagabend gegen 23 Uhr informiert, wie es auf Anfrage heisst. «Ein psychisch auffälliger Mann zog beim Bahnhof Romanshorn die Notbremse und verliess dann den Zug», so Kapo-Sprecher Daniel Meili. In der Folge habe der 25-Jährige eine Scheibe eines Wartehäuschens am Bahnhof eingeschlagen und sich dadurch verletzt. Daher auch das viele Blut.

«Die Polizisten konnten den Mann noch vor Ort antreffen und ihn einem Arzt zuführen», so Meili. Andere Personen seien nicht verletzt worden.

(taw)