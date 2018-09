Bombendrohung bei Bergrennen

Grosseinsatz beim Memorial Bergrennen in Steckborn TG: «Vor dem Mittag ging beim Veranstalter eine anonyme Bombendrohung per Telefon ein», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage. Das Gelände musste evakuiert werden: «Nun wird es mit einem Spürhund durchsucht», so Graf weiter. Die Bombe sollte sich im Startbereich befinden.

(lad)