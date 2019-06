Bosse lassen Prostituierte aus Moskau einfliegen

Am Landesgericht Feldkirch (A) wurde am Mittwoch ein Mann zu einer teilbedingten Haftstrafe von 21 Monaten verurteilt. Davon beträgt der zu verbüssende Teil sieben Monate. Grund: sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person. Wie vol.at schreibt, hatte der Angeklagte mit einer schlafenden Frau in seinem Bett in einem Hotelzimmer in Lech (A) im März 2018 Sex gehabt, bis die alkoholisierte 36-Jährige erwacht ist.

Durch Alkohol und Kokain beeinträchtigt

Offenbar lief die Tat folgendermassen ab: Der Angeklagte und sein Freund gönnten sich Ski- und Sexferien in Lech (A). Dazu liessen sich die beiden oberösterreichischen Unternehmer zwei Prostituierte aus Moskau einfliegen. Der Freund des Angeklagten nahm auch das spätere Opfer, eine 36-jährige Frau mit auf die Reise. Mit ihr hat er auch mehrmals sexuell verkehrt.

Auch der Angeklagte erhoffte sich, so die Richter, sexuelle Abenteuer mit der 36-Jährigen, wurde von ihr jedoch mehrmals abgewiesen. Am Tag der Tat schlief die Frau, die zuvor Alkohol und Kokain konsumiert hatte, im Hotelzimmer des Angeklagten auf der Couch. Bekleidet war sie dabei nur mit einem Handtuch, das ihre Geschlechtsteile nicht bedeckte. Der Angeklagte trug sie nach Überzeugung der Richter in sein Bett und vollzog dort den Geschlechtsverkehr mit der schlafenden Frau. Der Angeklagte selbst bestreitet die Vorwürfe.

Angeklagter bekennt sich nicht schuldig

Das Opfer warf dem Angeklagten zusätzlich vor, ihr während der Fahrt nach Lech an den Hintern gegriffen und schon am Tag vor dem Missbrauch ihre Hand an seinen Penis geführt zu haben. Von diesen zwei sexuellen Belästigungen wurde der Unternehmer aber mangels nachweisbarem Tatvorsatz freigesprochen.

Neben der Freiheitsstrafe muss der Angeklagte dem Opfer 5000 Euro zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

(viv)