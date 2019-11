Mercedes-Garage steht in Vollbrand

«Das tut mir in meinem Herzen weh, ich bin ein grosser Mercedes-Fan», so Leser-Reporter Frédéric Fuhrer. Erst habe er nur die Rauchsäule gesehen, dann sah er, dass es in Kreuzlingen bei einer Mercedes-Garage brennt.

Dach von Mercedes-Garage in Brand

Laut der Kantonspolizei Thurgau ging der Alarm am Mittwochmorgen um 11 Uhr ein. «Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Das Dach ist in Brand geraten», so Mediensprecher Matthias Graf. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt.

Beim Gebäude, das in Brand geraten ist, handelt es sich um den Neubau. Dieser war noch nicht bezogen. Wie es auf Anfrage bei der betroffenen Garage heisst, ist der Brand offenbar durch Schweissarbeiten ausgelöst worden.

(taw)